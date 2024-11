Una ragazza di 23 anni è stata trasportata all'ospedale Annunziata di Cosenza in elisoccorso

Una ragazza di 23 anni, originaria di Acri, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi lungo la statle 106, nell'abitato di Corigliano Calabro. Secondo quanto si è appreso la giovane era a bordo di una utilitaria, una Fiat 600 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard rail e carambolando sull'asfalto. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118.

Le condizioni sono apparse subito disperate, tanto da richiedere l'intervento urgente dell'elisoccorso ed il trasporto all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove la 23enne è ricoverata in rianimazione. Per la ricostruzione della dinamica è giunta una pattuglia della polizia stradale in servizio a Trebisacce.

Salvatore Bruno