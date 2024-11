Stanno convergendo in gran numero verso il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro tamponi provenienti da tutte le province calabresi. Negli ultimi due giorni l'unità operativa ha infatti processato tamponi inviati dall'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, a cui si sono aggiunti oggi quelli della provincia di Cosenza. E il risultato è di 43 nuovi casi di contagio accertati, ma non solo nell'area centrale della Calabria.

I risultati dei tamponi

Il laboratorio ha eseguito i test su 183 tamponi provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, 202 dalla provincia di Cosenza e 947 per l'area centrale della Calabria (660 di Catanzaro, 129 di Crotone e 158 di Vibo Valentia); in totale, 1.332 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono stati 43, così distribuiti: 9 a Catanzaro, 10 a Crotone, 2 a Vibo Valentia, 3 a Reggio Calabria e 19 a Cosenza.

Il laboratorio a regime

Già durante l'estate i vertici aziendali avevano avviato una serrata pianificazione per incrementare le potenzialità del laboratorio richiedendo alla Regione l'autorizzazione ad acquistare nuove attrezzature che avrebbero consentito all'ospedale di incrementare la capacità di lettura dei test. Nel pieno della prima ondata il laboratorio riusciva a processarne non più di 350/400 al giorno. Grazie alla nuova strumentazione in uso supera oggi di gran lunga i 1.000 test al giorno offrendo supporto anche agli altri territori.