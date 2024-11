Perde la vita a causa del Covid a Praga, un noto dirigente scolastico di Corgliano-Rossano, 77enne, dalla fine di settembre nella Repubblica Ceca per un viaggio di piacere con la moglie di origine praghese.

L’uomo ha iniziato ad avvertire i primi sintomi agli inizi di ottobre ed è stato subito ricoverato in ospedale dove i sanitari sono ricorsi alla terapia sperimentale con anticorpi monoclonali a base di cortisone e integratori vari, la stessa impiegata in America al Presidente Trump. Non ce l’ha fatta. Lascia moglie e due figli. Figura distinta, stimata, ligio al senso del dovere, particolarmente sensibile in questa fase di pandemia a tutte le precauzioni del caso. Il suo cuore ha cessato di battere nelle ultime ore.