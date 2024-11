A risultare contagiato un ragazzo di Sinopoli, paese istituito zona rossa pochi giorni fa. Studenti e insegnanti sono in isolamento

Il coronavirus continua a colpire la scuola. Anche a Bagnara una classe dell’Istituto Enrico Fermi è stata posta in quarantena, studenti e insegnati, a causa di un ragazzo positivo.

Il ragazzo, risultato positivo al Covid, è di Sinopoli e sarebbe ricollegabile al matrimonio che ha fatto scattare i controlli a tappeto dai quali, è emersa la necessità di decretare zona rossa l’intero paese. L’Asp adesso, come da protocollo, avviare gli accertamenti per ricostruire la rete di contatti del ragazzo per scongiurare eventuali contagi.