Si amplia il focolaio all'interno della residenza sanitaria assistenziale Sant'Anna di Botricello. Lo scorso giovedì si era avuta notizia del contagio da Covid 19 che aveva coinvolto pazienti, medici e sanitari della rsa.

A darne notizia il sindaco del Comune, Michelangelo Ciurleo, che aveva chiarito come i primi contagi fossero stati accertati tra il personale. Da lì lo screening che aveva poi confermato la presenza di 13 positivi tra i ricoverati - anziani e disabili - e ben 7 tra medici e infermieri.

Il bollettino comunale di questa sera riporta però un nuovo aumento dei casi: 24 quelli riconducibili al focolaio nella rsa Sant'Anna su 71 nuovi positivi accertati nella giornata di oggi a Botricello. Non si precisa se i nuovi contagi siano stati accertati tra gli ospiti o tra il personale medico e infermieristico. In un primo momento il sindaco aveva provveduto ad isolare i pazienti, trasferendoli in un piano separato rispetto agli anziani risultati negativi ma non aveva escluco possibili nuove positivizzazioni a causa della permanenza in spazi comuni.