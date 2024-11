Salgono a nove le persone contagiate dal Covid sul territorio di Buonvicino e sono tutte appartenenti a un unico nucleo famigliare. Otto di queste si trovano in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute, mentre una si trova ricoverata da sabato scorso nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Annunziata di Cosenza per una grave forma di polmonite che i medici collegano all'infezione virale del coronavirus.

«Vicinanza alla famiglia»

La sindaca di Buonvicino, Angelina Barbiero, anche quest'oggi ha tenuto la diretta Facebook per informare i cittadini sull'evolversi della vicenda. «Ci sarebbe un leggero miglioramento delle condizioni - ha detto riferendosi al concittadino ricoverato al nosocomio bruzio - ma la situazione clinica rimane complicata». Poi ha aggiunto: «Speriamo che tutto si possa risolvere tranquillamente». Successivamente il primo cittadino ha mostrato vicinanza ai famigliari e ha rivolto alla popolazione un invito alla correttezza e alla collaborazione in «questi momenti di particolare apprensione». Come sempre, poi, infine, la sindaca ha chiesto di seguire alla lettera le norme anticovid e a non lasciarsi prendere dal panico, anche perché la situazione sarebbe circoscritta e sotto controllo, costantemente monitorata dagli uomini della task force sanitaria che da mesi lottano per arginare la pandemia nella provincia di Cosenza.

Processati diciotto tamponi

Secondo le indagini sanitarie svolte dagli operatori incaricati dell'Asp di Cosenza, nella rete dei contatti del primo contagiato sono coinvolte diciotto persone, tutte sottoposte a tampone nasofaringeo. La metà di queste, per fortuna, sono risultate negative. Tra queste ci sono anche quattro cittadini di Diamante, di cui due dipendenti di esercizi commerciali, circostanza che, in via precauzionale, ha spinto i titolari ad abbassare le serrande per qualche giorno.