Dopo giorni di calma apparente il lungo ponte a ridosso di Natale ha permesso al virus di tornare a circolare con prepotenza nella città di Castrovillari. Nella giornata di oggi l'area mercatale e la postazione drive-in per i tamponi antigenici è stata letteralmente presa d'assalto. Centotrentatrè i test eseguiti dal personale della Croce Rossa che hanno permesso di registrare ben 13 nuovi positivi che si aggiungono agli altre sette casi di Covid tracciati ieri con i test antigenici. Ma quel che preoccupa il sindaco, Domenico Lo Polito, è l'età media dei contagi (33 anni circa) segno che il virus in questi giorni circola soprattutto tra i giovani.

«Oggi più di ieri - ha scritto nel consueto bolletino informativo quotidiano rivolto alla popolazione - ritengo sia indispensabile ammonire sulla necessità di evitare contatti». Ora il virus fa paura. I dati di questi giorni che riportano nel bollettino comunale venti nuovi casi in più in meno di 24 ore ha fatto scegliere la strada dello screening a tappeto per oltre 300 persone nei prossimi giorni e tante ancora sono le prenotazioni che arrivano al Coc della protezione civile.

L'invito del primo cittadino è «limitare le uscite ad effettivi motivi di necessità, lavoro e salute. Abbiamo visto come è facile il contagio in luoghi chiusi, evitiamoli». In collaborazione con la municipalizzata Gas Pollino si è provveduto ad acquistare altri 1250 tamponi che serviranno per il tracciamento del contagio in città.