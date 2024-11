È allarme coronavirus anche a Catanzaro. Decine i tamponi ogni giorno effettuati nel laboratorio laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio e diverse le persone ricoverate nel nosocomio del capoluogo.





30 aprile

Ore 16.40 - Un nuovo contagio a San'Andrea Apostolo

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus nel comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Risultato positivo un ulteriore test al Covid-19 nella rete di contatti delle due infermiere in quarantena obbligatoria nell'hospice "Villa della Fraternità", dove risiedeva l'anziana trasferita dalla rsa "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale, risultata positiva solo al quinto test di controllo.

21 marzo

Ore 13.30 - Due casi a Soverato

Il coronavirus arriva anche a Soverato con due casi positivi. È il primo cittadino Ernesto Alecci ad annunciarlo via social: «Si tratta di una coppia scesa dal Nord Italia qualche giorno fa, in occasione dell’esodo di cui tanto si è parlato».

Ore 8.30 - 14 contagi nell'area centrale della Calabria

Sono 14 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti questa notte nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Di questi, 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 nella provincia di Crotone e 5 nella provincia di Vibo Valentia.

20 marzo

Ore 10:00 - 7 nuovi casi

Nella provincia di Catanzaro risultano 7 nuovi casi di persone affette da Covid-19, per un totale di 34 sino ad oggi; nella provincia di Crotone sono 6, per complessivi 45.

19 marzo

Ore 20.30 - Sei dializzati contagiati

Salgono a 6 i pazienti dializzati risultati positivi al Covid 19 a Catanzaro. L'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio lo ha reso noto pochi minuti fa, aggiungendo come già nei giorni scorsi si fosse provveduto a completare gli esami di laboratorio su tutto il personale ed i pazienti in trattamento dialitico presso l’ospedale. I controlli si erano resi necessari dopo il primo caso di paziente nefropatico risultato positivo.

18 marzo

Ore 22.30 - Nuovo caso a Marcedusa

Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stata accertata nel comune di Marcedusa nel catanzarese. A comunicarlo lo stesso sindaco: «Si tratta di una signora - spiega - proveniente da fuori regione che stava effettuando il periodo di quarantena nella propria abitazione di residenza nel nostro comune e che ora è ricoverata all’ospedale Pugliese di Catanzaro».

Ore 18.30 - Caso a Botricello

Un nuovo caso di positività al Covid-19 si è registrato nella provincia di Catanzaro. L'uomo risiede nel Comune di Botricello ma da quanto è stato possibile apprendere era già rientrato dal Nord Italia ben prima dell'ultima ondata. Si trova al momento in isolamento domiciliare.

Ore 16.30 - Nuovo caso nel Lametino

Ancora un caso positivo al Coronavirus nel Lametino. Si tratta di un uomo di 61 anni di Gizzeria. Nei giorni scorsi si era recato nella tenda di pre triage dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per la prima batteria di controlli e successivamente era stato portato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove il primo tampone ha dato esito positivo. Ora arriva la conferma anche dall’Istituto superiore di Sanità.

Ore 07:20 – Positivo un altro paziente dializzato

C'è un nuovo paziente positivo al Covid-19 tra i nefropatici che effettuavano il trattamento dialitico nell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

17 marzo

Ore 19:40 – Positivi due dializzati e un'infermiera

Si aggrava il bilancio del contagio all'interno del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. All'esito dei tamponi eseguiti questo pomeriggio sono risultati positivi al Covid 19 altri 2 pazienti nefropatici che eseguivano il trattamento dialitico assieme al primo caso risultato positivo domenica scorsa. Si tratta di 2 pazienti dello stesso turno dialitico. Positiva un'altra infermiera del reparto.

Ore 7.00 – Contagiati sei sanitari del Pugliese

Positivi al coronavirus sei sanitari dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Si tratta di un medico e cinque infermieri del reparto dell'unità di Nefrologia e Dialisi, tutti contagiati dal paziente nefropatico che qui eseguiva le sedute di dialisi.

16 marzo

Ore 20.30 - Chiuso il lungomare

Il lungomare di Catanzaro resterà chiuso fino al 25 marzo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo annuncia il sindaco Sergio Abramo, che oggi ha adottato un’ordinanza «a seguito degli assembramenti che si sono registrati nello scorso fine settimana».



Ore 18.30 – Il bollettino dell'ospedale Pugliese di Catanzaro

L’ospedale Pugliese di Catanzaro diffonde il bollettino sui casi ricoverati. Gli ultimi due pazienti in arrivo nel reparto di Malattie Infettive provengono dall'ospedale di Castrovillari.

Ore 13.30 - Primo contagiato a Lamezia

Primo caso positivo al Covid-19 a Lamezia Terme. Lo rende noto il sindaco Paolo Mascaro con una nota nel quale afferma di avere ricevuto comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e di avere immediatamente emanato ordinanza sindacale di sottoposizione alla misura della quarantena obbligatoria.

Ore 13:20 - Positivo un paziente dializzato a Catanzaro

È emodializzato uno degli ultimi due casi accertati di Covid-19 nella provincia di Catanzaro. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. Si tratta di un paziente residente in città e che effettua la terapia emodialitica nel reparto di Nefrologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

15 marzo

Ore 20.45 - Bollettino Ospedale Pugliese

È appena stato divulgato il bollettino sanitario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo quanto riferito alla data di oggi risultano complessivamente sette degenti nel reparto di Malattie infettive, in condizioni stazionarie.

Ore 18.00 - Nuovo caso a Catanzaro

Nuovo caso di Covid-19 a Catanzaro. Si tratta di un uomo le cui condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Il paziente si trova in isolamento a casa.

14 marzo

Ore 18.30 - Il bollettino del Pugliese Ciaccio



È stato appena divulgato il bollettino sanitario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Attualmente nel nosocomio sono ricoverate sette persone, di queste una si trova in Terapia intensiva

Ore 18 - Altro caso positivo

Sale ancora il bilancio dei contagiati nella provincia di Catanzaro. È stata accertata la positività di una donna residente nel Comune di Cropani nel catanzarese.

13 marzo

Ore 21 - Positivo medico a Catanzaro

Nuovo caso di Covid 19 nella provincia di Catanzaro. Si tratta di un medico da tempo in isolamento nella propria abitazione.

IL BOLLETTINO DEL PUGLIESE

Alle 18 del 13 marzo 2020, risultano ricoverati sei pazienti nel reparto di Malattie Infettive, le cui condizioni sono stazionarie. Un paziente risulta ricoverato, invece, in Rianimazione.

Ore 17.30 - Otto posti in più in terapia intensiva al Pugliese

All'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro attivati i primi nuovi posti letto nell'unità di Terapia Intensiva, una nuova stecca che va ad aggiungersi alla dotazione ordinaria portando il numero dei posti letto da 16 a 24

Ore 16.30 - Catanzaro, chiusura di aree verdi e parchi

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto la chiusura, da domani, sabato 14 marzo, e fino al 3 aprile, di tutti i parchi, le ville e le aree giochi della città.

Ore 15.30 - 240 ordinanze di quarantena a Catanzaro

Il sindaco Abramo ha emesso nella mattinata 240 ordinanze di quarantena obbligatoria nell’ambito delle misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19

12 marzo

Ore 22:30 - I casi positivi nel Catanzarese

Nella provincia di Catanzaro i positivi ad oggi sono complessivamente tre: due ricoverati nel reparto di Malattie infettive e uno posto in isolamento domiciliare. Altri due pazienti (da Crotone e da Vibo) sono ricoverati al Pugliese.

6 marzo

Ore 15.48 - In un giorno tamponi triplicati al Pugliese

Si sono triplicati nel breve volgere di un giorno i campioni da sottoporre ad esame nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Il responsabile del laboratorio, Pasquale Minchella, ha già chiesto rinforzi ai vertici aziendali per consentire ai tecnici di poter riposare e di effettuare i turni in sicurezza.

Ore 14.30 - La diocesi sospende i pellegrinaggi

L'arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, ha disposto la sospensione di ogni attività pastorale, compresi i pellegrinaggi nei santuari diocesani e regionali e in altri luoghi di culto.

5 marzo

Ore 23.38 - Positiva anche la moglie del 67enne di Catanzaro

Sono arrivati solo in tarda serata gli esiti dei tamponi eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sulle quattro persone che avevano avuto contatti con il 67enne rientrato nei giorni scorsi a Catanzaro dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Trentino Alto Adige. La moglie dell'uomo è risultata positiva al Covid-19. Esito negativo delle analisi, invece, per gli altri tre pazienti.

Ore 22.00 - Sospesi i ricoveri ordinari all'ospedale Pugliese

Il Pugliese ha sospeso per il momento tutti i ricoveri ordinari. Domani si riunirà il collegio di direzione per valutare importanti provvedimenti a tutela della salute di pazienti e operatori, soprattutto relativi all’attività ambulatoriale e all’effettuazione dei prelievi, che potrebbero essere effettuati a domicilio.

Ore 14.00 - Voli cancellati

Decine di voli da e per Lamezia Terme sono stati cancellati da Alitalia, Easyjet, Blue air e Ryanair, fino al 28 marzo.

4 marzo

Ore 18.00 - Positivo paziente al Pugliese di Catanzaro

«Un uomo di 67 residente a Catanzaro è risultato positivo al test Coronavirus effettuato oggi presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo. Il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta "zona rossa"». La notizia è stata resa nota dal presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Si attendono le conferme da parte dell’Istituto superiore della sanità.