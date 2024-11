Alle 6.45 di questa mattina la colonna mobile dell'esercito - il secondo reggimento dell'aviazione - ha fatto il suo ingresso nel piazzale antistante la funicolare a Catanzaro. Il luogo individuato nei giorni scorsi per dar vita anche nella città capoluogo al progetto Igea, frutto di una collaborazione tra istituzioni ma di competenza del Ministero della Difesa.



I militari sono stati impegnati tutta la mattina nell'allestimento di una tenda finalizzata all'attivazione del servizio drive through per eseguire i tamponi in piena sicurezza.



L'accordo sulle modalità di gestione è stato raggiunto nei giorni scorsi d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il personale sarà messo a disposizione dalle forze armate: infermieri provenienti dalle fila della Marina e medici dell'Esercito per un progetto di prevenzione che sarà gestito fattivamente dall'Asp attraverso le prenotazioni di soggetti da sottoporre a tampone.