Preoccupa l’aumento dei contagi a Cetraro, nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi casi. 4 sono giovanissimi, tra questi c’è anche un bambino di soli 6 anni e una donna incinta. Sale così a 15 il numero totale dei positivi nel territorio comunale. Attualmente un centinaio di persone sono già in quarantena. Numeri che spaventano la cittadina tirrenica che registrò, lo ricordiamo, il primo caso di coronavirus in Calabria alla fine di febbraio.



In questi minuti è stato convocato d’urgenza il Coc che si riunirà nella sede comunale per predisporre tutte le contromisure del caso necessarie.

Sospensione del mercato settimanale

L’emergenza coronavirus ferma anche il mercato degli ambulanti. Oltre all’interruzione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, che rimarranno chiuse fino a sabato 24 ottobre, qualche ora fa il Comune di Cetraro ha comunicato che, in via precauzionale e al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, è stata disposta con ordinanza sindacale, la n.62, la sospensione dei mercati del territorio comunale. Il mercato settimanale del sabato resta sospeso sia nella frazione Marina e sia nella frazione Centro (ad eccezione dei produttori agricoli residenti a Cetraro), poiché richiamo di numerosi cittadini e venditori.

L'appello del sindaco Cennamo

«Abbiamo convocato il Centro Operativo Comunale ed abbiamo chiesto al Dirigente Scolastico dei Licei di partecipare alla riunione. Stiamo mettendo in campo ogni azione possibile , ogni assessore e consigliere delegato sta dando il proprio contributo. Con il Dirigente Graziano di Pasqua ci siamo confrontati anche sulle prossime tappe imminenti da seguire in caso di nuove positività in ambito scolastico. Vi chiedo, ancora una volta, il massimo rispetto delle regole e di evitare qualsiasi azione non strettamente necessaria. Evitate contatti sociali non necessari ed evitate forme di assembramento».