Il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo sta predisponendo un’ordinanza per chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune fino a domenica 25 ottobre. Gli istituti secondari superiori faranno didattica a distanza.





La decisione motivata dalla positività al Covid di una donna dopo un test rapido (in attesa di tampone molecolare). Madre di una famiglia molto numerosa, lei stessa dopo il risultato del test ha allertato gli ambienti scolastici attraverso messaggi whatsapp che in breve si sono diffusi in maniera virale.



Inevitabile la preoccupazione di decine di genitori del centro tirrenico che hanno deciso di andare a prendere i figli prima ancora della fine delle lezioni. Da qui la decisione del sindaco di chiudere tutte le scuole per scongiurare ulteriori contagi e permettere le operazioni di sanificazione. Attualmente per la donna è stata disposta la quarantena obbligatoria, così come per una ventina di persone appartenenti al suo nucleo familiare.