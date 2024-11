Nessuna vittima e solo sei contagi in più rispetto all'ultimo bollettimo. Il Covid-19 sembra allentare la sua morsa nel cosentino, dove l'attenzione si focalizza su alcune ben determinate aree.

Metà dei casi in tre comuni

Resistono i focolai di Oriolo, Rogliano e San Lucido, dove si concentrano nel complesso 103 dei 238 casi di coronavirus presenti nel territorio della provincia di Cosenza: quasi la metà dei casi. Ma nel complesso la situazione sembra sotto controllo, con un calo sensibile dei ricoveri.

Un trasferimento in rianimazione

Nelle ultime ore ne abbiamo registrato solo uno, per l’aggravarsi delle condizioni un paziente del piccolo centro di Carpanzano, fino a ieri in isolamento domiciliare. Inoltre è stato disposto il trasferimento in rianimazione di una persona originaria di Marzi, da qualche giorno ricoverata nell’unità operativa di malattie infettive di Cosenza

Il bollettino dei ricoveri

In questo reparto e nell’attigua pneumologia, sono in cura 35 ammalati affetti da Covid-19, tre sono in rianimazione, nove al Santa Barbara di Rogliano, sei al presidio ospedaliero di Cetraro. Altri due cosentini sono in cura al Mater Domini di Catanzaro, in terapia intensiva.

La situazione comune per comune

Cosenza 6 ricoverati, 13 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 10 ricoverati, 25 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Cariati 2 ricoverati

Carpanzano 2 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Figline Vegliaturo 1 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Mangone 2 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 1 ricoverato

Marzi 3 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo1 in isolamento domiciliare

Oriolo 4 ricoverati, 19 in isolamento domiciliare

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 1 ricoverato

Rogliano 8 ricoverati, 25 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 43 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare