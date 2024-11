Un uomo di Buonvicino accusa una polmonite da Covid che ha costretto i sanitari a disporne il trasferimento in terapia intensiva. Aumentano le persone in cura all'Annunziata. Ma nel reparto di malattie infettive operano solo quattro medici. L'elenco di tutti i casi comune per comune

Sono gravi le condizioni di un uomo di 72 anni di Buonvicino, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza per una polmonite da Covid 19.

Insufficienza respiratoria

Secondo quanto riferito dal sindaco del piccolo centro dell’alto Tirreno cosentino, Angelina Barbiero, il soggetto si è recato nel punto di primo soccorso di Belvedere Marittimo, allestito presso l’Istituto Ninetta Rosano – ex clinica Tricarico, accusando gravi sintomi da insufficienza respiratoria. A causa delle condizioni molto compromesse,è stato poi trasferito con un’ambulanza del 118 nell’hub del capoluogo, in rianimazione.

Misure di contenimento

La task force dell’Asp ha già attivato tutte le iniziative necessarie per il contenimento del contagio. Disposte la quarantena per i familiari e lo screening nei confronti delle persone venute in stretto contatto con l’uomo, oltre alla sanificazione dei locali della struttura sanitaria di Belvedere in cui l’uomo è transitato per le prime cure.

Reparto sguarnito

Nelle ultime ore si è registrata una preoccupante escalation di ricoveri all’Annunziata saliti adesso a quota tredici. Oltre al 72enne di Buonvicino, nella serata di ieri è stato affidato alle cure del reparto guidato da Antonio Mastroianni anche un 72enne di Corigliano-Rossano dove si registra un aumento esponenziale dei casi di positività. Secondo alcune fonti accreditate, questa improvvisa emergenza si registra proprio in un momento nel quale l’unità di malattie infettive risulta sguarnita. Vi sarebbero in servizio soltanto quattro medici, compreso il primario.

Il punto della situazione

In provincia di Cosenza i casi complessivi di contagio sono attualmente 130. Tredici persone, come detto, sono in ospedale. Si registrano poi 20 soggetti con lievi sintomi e 97 asintomatici in quarantena domiciliare. Ecco la situazione comune per comune:



Cosenza 1 ricoverato, 16 in isolamento domiciliare



Corigliano-Rossano 3 ricoveri, 16 in isolamento domiciliare



Rende 3 ricoveri, 25 in isolamento domiciliare



Acri 1 in isolamento domiciliare



Amantea 26 in isolamento domiciliare



Belvedere 1 in isolamento domiciliare



Buonvicino 1 ricoverato



Cassano allo Jonio 1 ricoverato, 6 in isolamento domiciliare



Castrolibero 3 in isolamento domiciliare



Crosia 1 in isolamento domiciliare



Diamante 2 in isolamento domiciliare



Fiumefreddo 1 ricoverato



Grisolia 2 in isolamento domiciliare



Mandatoriccio 1 in isolamento domiciliare



Marano Principato 1 in isolamento domiciliare



Montalto Uffugo 4 in isolamento domiciliare



Paludi 1 in isolamento domiciliare



Paola 1 in isolamento domiciliare



Pietrafitta 1 in isolamento domiciliare



Praia a Mare 1 in isolamento domiciliare



Rose 1 in isolamento domiciliare



Roseto Capo Spulico 1 ricovero



San Lucido 1 in isolamento domiciliare



San Niola Arcella 1 in isolamento domiciliare



Santa Maria del Cedro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare



Tortora 1 in isolamento domiciliare



Trebisacce 1 in isolamento domiciliare