Tra soggetti ai quali è stata diagnosticato il Covid-19 ed altri con sintomi in attesa dell'esito del tampone, i ricoverati hanno toccato quota quaranta

Ha raggiunto quota 40 il numero dei pazienti della provincia di Cosenza, ricoverati per aver contratto il Covid 19 o in attesa dell’esito del tampone in presenza di polmonite interstiziale, principale manifestazione dei sintomi della malattia.

I ricoveri in malattie infettive

Ventisei hanno trovato posto tra l’unità operativa di malattie infettive del capoluogo bruzio e la contigua pneumologia allestita nel reparto in cui era allocata l’ematologia ora dirottata nel complesso dell’Annunziata.

Nuovi pazienti in rianimazione

Nelle ultime ore poi, è salito a quattro il numero delle persone costrette al trasferimento in rianimazione. Infine sono segnalati quattro soggetti in cura al Ferrari di Castrovillari, uno al centro Covid allestito al Santa Barbara di Rogliano e uno nel presidio ospedaliero di Cetraro. Altri due hanno trovato posto al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Decesso sospetto a Cetraro

Si registra poi il decesso di una donna di 95 anni all’ospedale di Cetraro, originaria di San Lucido. Le è stato praticato un tampone post mortem del quale si attendono i risultati.