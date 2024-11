Anche il comandante provinciale di Cosenza dei vigili del fuoco, Massimo Cundari, si è dovuto mettere in quarantena dopo il ricovero di uno componente del corpo, risultato positivo al tampone e adesso in cura nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza.

Nel complesso sono 66 gli operativi costretti a rimanere in isolamento. In base alla data in cui hanno avuto rapporti con il collega al quale è stato diagnosticato il Covid 19, rientreranno in servizio a scaglioni il 23, il 25 ed il 27 marzo.

A casa anche gli amministrativi

Inoltre altre 36 persone, tra funzionari ed amministrativi, sono in quarantena con rientro previsto il 25 ed il 27 marzo. In questa fase i servizi sul territorio sono comunque garantiti.