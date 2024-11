Crescono di giorno in giorno il numero delle persone risultate positive al tampone del coronavirus anche nella provincia di Crotone. Alcuni sono ricoverati all'ospedale Pugliese di Catanzaro, altri nel nosocomio pitagorico, altri ancora si trovano in quarantena nelle proprie abitazioni.

25 maggio

Ore 16.40 – Nessun caso tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

21 maggio

Ore 11 - Nessun caso a Crotone, Vibo e Catanzaro

Nessun nuovo contagio da Covid-19 si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

12 maggio

Ore 13,30 - Nessun nuovo caso a Vibo, Crotone e Catanzaro

Nessun nuovo contagio da Covid 19 si è registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

8 maggio

Ore 13.20 - Nessun caso tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

3 maggio

Ore 13.30 - Zero contagi a Catanzaro, Vibo e Crotone

Continua il positivo trend di "zero contagi" nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito nelle ultime 24 ore lo screening su 251 persone (129 nella provincia di Catanzaro, 86 nella provincia di Crotone e 36 nella provincia di Vibo Valentia) e nessuno di queste è risultata positiva al Covid 19.

2 maggio

Ore 14.00 – Nessun nuovo caso nell’area centrale della Calabria

Continua il positivo trend a zero contagi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Zero contagi nelle ultime ore.

1 maggio

Ore 13.10 – Nessun nuovo caso nell’area centrale della Calabria

Nessun nuovo caso positivo al coronavirus tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

29 aprile

Ore 16.05 - Nuovi contagi a Catanzaro e Crotone

Sono due i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. Provengono uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

18 aprile

Ore 18 - Asp autorizzata a fare i tamponi

L'Asp di Crotone è stata autorizzata dalla Regione Calabria ad effettuare i tamponi. La documentazione prodotta è risultata idonea e così la Regione ha provveduto a dare il via libera per esaminare direttamente ed in autonomia i tamponi per l'accertamento del contagio da Covid-19.

17 aprile

Ore 15:30 - Altri tamponi positivi

Sono 2 i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 263 i pazienti sottoposti a screening, di questi 2 sono risultati positivi: uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Crotone.

11 aprile

Ore 18.40 - Il cordoglio del ministro Guerini

Muore per coronavirus un sottufficiale della Marina in servizio a Crotone. Lascia moglie e due figlie. Il cordoglio del ministro Guerini.

Ore 11:00 - Altra vittima a Catanzaro

Il corovavirus miete un'altra vittima. Si è spento questa notte nell'unità di Terapia intensiva del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro un uomo di 51 anni originario di Cirò Marina, nel Crotonese.

8 aprile

Ore 10:00 - Altri tamponi positivi

Sono 9 i tamponi risultati positivi all'esito degli ultimi esami eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I pazienti sottoposti a screening sono stati 206 e di questi 9 sono risultati positivi, nello specifico 7 nella provincia di Catanzaro, 1 nella provincia di Crotone e e 1 a Vibo Valentia.

7 aprile

Ore 06.30 - Nuovi casi a Catanzaro e Crotone

Sono cinque i tamponi risultati positivi al Covid 19 all'esito degli ultimi esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Gli accertamenti sono stati eseguiti su 149 pazienti, di questi 5 sono risultati positivi: 4 nella provincia di Catanzaro e uno a Crotone.

6 aprile

Ore 20.15 - Il bollettino dell’Azienda sanitaria provinciale

L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone porta a conoscenza della cittadinanza l’attuale situazione circa l’emergenza Covid-19 sul territorio provinciale.

«Ad oggi - si legge nel bollettino - sono stati registrati 114 casi complessivi di infezione da coronavirus, dei quali 19 ricoverati presso il presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio di Crotone (tutti assistiti presso il reparto Covid19/Malattie Infettive) e 82 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

I dati riguardanti i pazienti residenti nella provincia di Crotone e ricoverati presso altri nosocomi non sono disponibili.

Le attività di sorveglianza sanitaria vengono regolarmente effettuate sul territorio su 1.350 soggetti classificati come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale».

Ore 8.15 - Due tamponi positivi a Crotone

Altri due pazienti sono risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria. Questo il risultato degli esami eseguito dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente 215 i pazienti sottoposti a screening e di questi due risultati positivi, entrambi nella provincia di Crotone.

5 aprile

Ore 11.20 - «I tamponi di Crotone devono essere effettuati dall'Asp locale»

«L'esame dei tamponi effettuati nel territorio crotonese deve essere di competenza dell'Asp di Crotone, l'azienda sanitaria pitagorica si attrezzi perché in grado di farlo e la Regione e la sostenga». La richiesta è del presidente della Provincia di Crotone Giuseppe Dell'Aquila che ha scritto alla governatrice delle Calabria Santelli.

Ore 7.45 - Il bollettino dell'Asp

Sono 109 i casi di infezione da coronavirus, dei quali 21 ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone (tutti assistiti presso il reparto Covid-19/Malattie infettive) e 77 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. È quanto si legge nel bollettino diffuso dall'Asp di Crotone.

Ore 7.40 - Altri tamponi positivi

Sono 13 i tamponi risultati positivi al Covid 19 all'esito dell'ultima seduta del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In totale i pazienti sottoposti ad esame sono stati 303 e di questi 13 sono risultati positivi.

4 aprile

Ore 9.30 - La situazione a Crotone

L’azienda sanitaria provinciale di Crotone porta a conoscenza della cittadinanza l’attuale situazione circa l’emergenza Covid 19 sul territorio provinciale. Nel bollettino ufficiale si legge: i ricoverati presso il P.O. S. Giovanni di Dio di Crotone sono 21 e sono tutti assistiti presso il reparto Covid 19/Malattie Infettive.

3 aprile

Ore 17.30 - Crotone, al via i tamponi sui sanitari

Anche a Crotone al via all'esecuzione dei tamponi diagnostici sugli operatori sanitari dell'Asp secondo un criterio di priorità del rischio a cui i lavoratori sono esposti.

Ore 7.00 – Nuovi contagi a Catanzaro, Crotone e Vibo

Quindici i tamponi risultati positivi dopo i test nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, 206 i pazienti sottoposti ad accertamento e 15 quelli risultati positivi, di questi 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 10 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.

2 aprile

Ore 7.00 – Nuovi casi a Catanzaro e Crotone

Sono complessivamente 10 i tamponi risultati positivi all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Gli accertamenti sono stati realizzati su 210 pazienti e dieci di questi sono risultati positivi. Nel dettaglio, 6 nella provincia di Catanzaro e 4 nella provincia di Crotone.

31 marzo

Ore 8.20 - Nuovo decesso a Catanzaro

Questa notte nell'unità di Terapia intensivadell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro si è registrato un nuovo decesso per infezione da Covid: si tratta di un uomo di Crotone, di 59 anni.

30 marzo

Ore 11:45 – Altro morto a Crotone

Una persona è morta, questa notte, all’ospedale di Crotone per le conseguenze dell'infezione da coronavirus. Si tratta di un ottantenne le cui condizioni erano aggravate da patologie pregresse. È la quinta vittima registrata nella notte in Calabria.

Ore 09.30 – Due decessi

Quattro decessi per coronavirus si sono registrati a Catanzaro nelle ultime ore, tre all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” e uno al Policlinico “Mater Domini” del capoluogo regionale calabrese. Due deceduti, registrati al “Pugliese Ciaccio”, provenivano dal Crotonese.

Tra le quattro vittime ci sono anch due delle anziane contagiate ospiti della casa di cura “Domus Aurea” di Chiaravalle Centrale (Catanzaro): una è deceduta al “Pugliese Ciaccio”, l’altra al “Mater Domini”.

29 marzo

Ore 07.30 – Altri contagi a Catanzaro e Crotone

Altri 8 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli ultimi esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Su 230 tamponi e 8 di questi sono risultati positivi: 5 nella provincia di Catanzaro e 3 nella provincia di Crotone.

26 marzo

Ore 23.24 - Muore un 66enne, quarto decesso oggi in Calabria

Aumenta il numero dei decessi per Covid 19 in Calabria. L'ultimo di una lunga giornata che ne ha già contati tre arriva da Crotone in tarda serata. Si tratta di un uomo di 66 anni già ricoverato da qualche tempo nell'unità di Terapia Intensiva del San Giovanni di Dio

Ore 8.50 – 20 casi positivi nella Calabria centrale

Venti casi positivi in più nell’area centrale della Calabria. I tamponi risultati positivi sono così ripartiti: 3 a Catanzaro, 9 a Crotone e 5 a Vibo Valentia. A questi se ne aggiungono altri 3 già risultati positivi a Catanzaro.

25 marzo

Ore 01.00 - Nove casi a Crotone

All'esito delle analisi realizzate nelle ultime ore su 176 tamponi, 9 sono risultati positivi al Covid 19. Di questi 2 risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 a Crotone e 2 a Vibo Valentia

24 marzo

Ore 8.00 - Quattro casi a Crotone

Sono otto i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I casi provengono: 3 nella provincia di Catanzaro, 4 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.