Crescono di giorno in giorno il numero delle persone risultate positive al tampone del coronavirus anche nella proincia di Crotone. Alcuni sono ricoverati all'ospedale Pugliese di Catanzaro, altri si trovano in quarantena nelle proprie abitazioni.

29 marzo

Ore 07.30 – Altri contagi a Catanzaro e Crotone

Altri 8 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli ultimi esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Su 230 tamponi e 8 di questi sono risultati positivi: 5 nella provincia di Catanzaro e 3 nella provincia di Crotone.

26 marzo

Ore 23.24 - Muore un 66enne, quarto decesso oggi in Calabria

Aumenta il numero dei decessi per Covid 19 in Calabria. L'ultimo di una lunga giornata che ne ha già contati tre arriva da Crotone in tarda serata. Si tratta di un uomo di 66 anni già ricoverato da qualche tempo nell'unità di Terapia Intensiva del San Giovanni di Dio

Ore 8.50 – 20 casi positivi nella Calabria centrale

Venti casi positivi in più nell’area centrale della Calabria. I tamponi risultati positivi sono così ripartiti: 3 a Catanzaro, 9 a Crotone e 5 a Vibo Valentia. A questi se ne aggiungono altri 3 già risultati positivi a Catanzaro.

25 marzo

Ore 01.00 - Nove casi a Crotone

All'esito delle analisi realizzate nelle ultime ore su 176 tamponi, 9 sono risultati positivi al Covid 19. Di questi 2 risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 a Crotone e 2 a Vibo Valentia

24 marzo

Ore 8.00 - Quattro casi a Crotone

Sono otto i tamponi risultati positivi al Covid 19 nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I casi provengono: 3 nella provincia di Catanzaro, 4 nella provincia di Crotone e 1 a Vibo Valentia.

23 marzo

Ore 18:10 - Il bollettino dell'Asp di Crotone

Ad oggi sono 63 i casi di infezione al coronavirus nella provincia di Crotone, di cui uno deceduto. 18 sono ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, 4 al Pugliese di Catanzaro e 40 sono in isolamento domiciliare.

Ore 12.00 - Indagine sui 300 dipendenti assenti

Il Nucleo economico di Polizia finanziaria delle fiamme gialle di Crotone, su delega della Procura ordinaria pitagorica, ha aperto un'indagine sui dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale che in piena emergenza coronavirus hanno iniziato ad assentarsi chiedendo permessi, ferie e malattie.

Ore 8.00 - Nuovo caso positivo

Un caso positivo registrato nelle ultime ore dall laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro porta a 62 il bilancio dei positivi al coronavirus nella provincia di Crotone.

22 marzo

Ore 9.00 - Altri 11 casi

Nuovi 11 casi nella provincia di Crotone. Sale a 61 il bilancio dei contagiati nella provincia pitagorica.

21 marzo

Ore 14.40 - La Regione chiude Cutro

La Regione Calabria chiude Cutro, centro del Crotonese. L’ordinanza della governatrice Santelli vieta l’accesso nel territorio comunale se non per validi motivi. Dopo Montebello e San Lucido, è la terza zona rossa della Calabria.

Ore 8.30 - 14 contagi nell'area centrale della Calabria

Sono 14 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti questa notte nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Di questi, 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 nella provincia di Crotone e 5 nella provincia di Vibo Valentia.

20 marzo

Ore 10:00 - 6 nuovi casi

Nella provincia di Catanzaro risultano 7 nuovi casi di persone affette da Covid-19, per un totale di 34 sino ad oggi; nella provincia di Crotone sono 6, per complessivi 45.

19 marzo

Ore 14.30 –Primo decesso a Crotone

Sale a tre il numero dei morti per coronavirus in Calabria. Un uomo è deceduto questa mattina nel reparto Covid-19 dell’ospedale civile San Giovanni di Dio, dove era giunto nel pomeriggio di ieri in condizioni critiche.

Ore 13.05 - Chiuso il lungomare

Il commissario straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, ha disposto il divieto di percorre a piedi il lungomare della città, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Piroso e piazza Marinai d'Italia fino all'incrocio con via Poseidonia.