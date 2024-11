Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato nelle ultime ore nel Cosentino, nello specifico a Fuscaldo. Il contagio riguarda un ospite del locale centro di accoglienza. A darne notizia è il sindaco della città, Gianfranco Ramundo.

«Care concittadine e cari concittadini - ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook -, mi hanno purtroppo comunicato, che, da un controllo eseguito presso il Centro di Accoglienza di località Lago di Fuscaldo, un ospite, di nazionalità nigeriana, è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una donna, asintomatica - posta già in isolamento ed in quarantena in una apposita area predisposta dalla Prefettura - che non ha comunque avuto alcun tipo di contatto con l’esterno».



«Attualmente, sono in costante comunicazione con l’Azienda sanitaria provinciale e con i responsabili dello stesso centro di accoglienza e - ha aggiunto -, se ci dovessero essere sviluppi sulla vicenda, vi terrò informati, come ho sempre fatto. Senza creare allarmismi, vi invito a rispettare le norme per il contenimento del contagio da coronavirus, indossando, nei luoghi chiusi e con assembramenti, i dispositivi individuali di protezione. Il nemico, come vedete, non è sconfitto e con l’arrivo dei primi freddi e del calo delle temperature, siamo più esposti ai rischi».