Si allarga il contagio di coronavirus tra i comuni del Pollino. Oggi due casi positivi, per la prima volta, sono stati registrati nel comune di Laino Borgo. A darne comunicazione in serata è stato l'ufficio dell'Asp che ha informato il sindaco, Mariangelina Russo, dell'esito del tampone di due cittadini già in isolamento da più giorni e che «non hanno sintomi preoccupanti» riporta sulla pagina Facebook del comune il primo cittadino. Si è già proceduto a tracciare tutti i possibili contatti ma si ricorda a tutti i cittadini «di essere responsabili e di utilizzare i dispositivi di protezione e di rispettare le regole. Siamo vicini agli interessati - aggiunge il sindaco Russo - e auspichiamo loro una pronta guarigione».

Sempre in serata è arrivato un aggiornamento, invece, per il comune di Frascineto nel quale si registra un nuovo tampone effettuato su un cittadino che ha dato esito positivo. La persona in questione era in isolamento domiciliare dal 15 ottobre scorso perchè legato al primo caso riscontrato nel comune arbershe ed ora ricoverato presso l'ospedale di Cosenza. Con questo nuovo positivo salgono a 5 i casi totali del comune di Frascineto, quattro dei quali in isolamento domiciliare.