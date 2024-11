Sono 75 i casi in città, 12 quelli nel circondario. Una situazione non rosea che si trova a che fare con un ospedale claudicante. Tutti negativi fortunatamente i tamponi nel reparto di Oncologia

Sono 87 in tutto i positivi al coronavirus in questo momento a Lamezia e Lametino. Ritardi nella trasmissione dei dati dovuti all’accumulo di lavoro e ad una situazione particolarmente difficile da gestire hanno reso le comunicazioni ufficiali degli ultimi giorni parziali.



Al momento si hanno 75 casi a Lamezia città, due a Platania, uno a San Mango, due a Martirano, quattro a Pianopoli, tre a San Pietro a Maida. La conta ufficiale era a meno della metà.



Tutti negativi per fortuna i tamponi sui pazienti e il personale sanitario del reparto di Oncologia. Rimane difficile la situazione all’interno dell’ospedale dove i contagi sono stati diversi.