È un rientro dall'estero l'ultimo caso registrato in città. Una volta fermati al momento i tre focolai comparsi da agosto ad oggi, continuano a comparire casi isolati

È un rientro dall’estero l’ultimo caso di Coronavirus registrato a Lamezia Terme. Si tratta di una donna di nazionalità cinese rientrata dall’estero. Sale così a 18 la conta dei positivi al Covid. Tre i focolai attivi in città, composti da due, otto e cinque persone.



E mentre si continuano ad effettuare tamponi per isolare altri casi appartenenti a questi tre nuclei, se ne appurano altri spuri. Oltre alla donna cinese è risultata positiva una badante straniera e un ragazzo di cui si ignora la via di trasmissione. Procedono gli ulteriori tamponi fatti sui familiari di persone risultate positive nei giorni scorsi.