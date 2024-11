Sono sei in tutto i casi di positività al coronavirus tra Lamezia e Lametino. Nelle ultime ore si è aggiunto un autotrasportatore ritornato nei giorni scorsi dal Nord.



L’uomo, 44 anni, si è rivolto al pretriage dell’ospedale di Lamezia Terme in cui è stato attivato il protocollo sanitario e di sicurezza. Il paziente al momento non è ricoverato ma è in isolamento domiciliare.



Gli altri casi riguardano una coppia e un settantenne di Lamezia Terme e una coppia di Gizzeria.