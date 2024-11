A renderlo noto il sindaco Giovanni Calabrese. Per precauzione verrà effettuata la sanificazione del Palazzo municipale

Un dipendente del Comune di Locri addetto ai servizi esterni è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto il sindaco, Giovanni Calabrese, il quale precisa che il dipendente era assente dal lavoro già da alcuni giorni. Per precauzione verrà effettuata la sanificazione del Palazzo municipale che rimarrà chiuso dalle 14.00 di oggi e per tutto il giorno di domani. Sospeso domani e sabato anche il servizio scuolabus.



«Stiamo ricostruendo - spiega Calabrese - con le competenti autorità, gli eventuali contatti stretti e frequenti dell'interessato al fine di assumere le decisioni del caso. Come sempre saranno responsabilmente adottate tutte le necessarie misure a tutela della collettività».

