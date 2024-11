Chi rientrerà a Morano Calabro in vista delle festività e proviene da fuori regione potrà sottoporsi all'accertamento della propria condizione di salute rispetto all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Si chiama "Rientro sicuro" lo screening proposto dall'amministrazione comunale in forma gratuita a quanti pensano di far rientro al proprio domicilio. Basterà prenotarsi inviando sin d’ora un messaggio Whatsapp o un sms al numero di cellulare 3209260258 o, in alternativa, una email all’indirizzo: info@comunemoranocalabro.it, segnalando di voler partecipare allo screening e indicando le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita) e un contatto telefonico.

«A seguito del recente Dpcm riguardante ulteriori misure varate per il contenimento e la gestione della malattia infettiva Covid-19 nel periodo delle festività natalizie, abbiamo inteso proseguire sulla via, già tracciata, della responsabilità e della consapevolezza, ricorrendo a un più approfondito livello di discernimento» afferma il sindaco Nicolò De Bartolo. «Molti nostri concittadini trovandosi fuori regione per esigenze lavorative, volendo trascorrere con i propri familiari le imminenti ricorrenze religiose e civili, tanto care alla cultura italica, coerentemente a quanto consentito dal Governo, faranno ritorno nel nostro comune». Così l'amministrazione è pronta a garantire i test rapidi che permetteranno a tutti di rivedere i propri cari in totale sicurezza.