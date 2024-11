Anche a Nocera Terinese, nel Catanzarese, saranno sospese le lezioni in tutti gli istituti del Comune. Il sindaco Antonio Albi è in attesa dei risultati dei tamponi molecolari di alcuni cittadini che, negli scorsi giorni, hanno effettuato i cosiddetti test rapidi.

Sulla pagina facebook del comune è stata pubblicata l’ordinanza che prevede la sospensione di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado dal «06 novembre 2020 fino a quando l’Asp di competenza non renderà noto l’esito dei tamponi».

«Tenuto conto che la mamma di due bambini – si legge nell’ordinanza - frequentanti l’Istituto Comprensivo di Falerna/Nocera Terinese ha comunicato al sindaco di essere risultata positiva al tampone – precisando che – i figli della signora in questione hanno frequentato regolarmente le lezioni – e che – nonostante i numerosi tentativi di contattare l’Asp per avere notizie in merito ai test effettuati, non si è riuscito ad avere un riscontro in tal senso – ha ordinato - la sospensione temporanea di tutte le attività»