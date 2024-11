Chiusa ufficialmente la zona rossa a Palmi. Da oggi alle 14, i quartieri marinari di Tonnara, Pietre nere e Scinà sono di nuovo accessibili dopo cinque giorni di chiusura. Il numero totale dei contagi si è fermato a 9, il focolaio per fortuna è stato circoscritto velocemente grazie al coordinamento tra l'amministrazione comunale, la polizia locale e i carabinieri e il ritorno alla normalità è salutato con gioia da tutta la città.

Da domenica notte, infatti, a seguito di un decreto della presidente della Regione Jole Santelli, i quartieri della costa palmese di Tonnara, Pietre nere e Scinà erano stati dichiarati zona rossa. Nel porticciolo turistico, era stata allestita una tenda triage della protezione civile, chiusa ieri pomeriggio, per dare la possibilità ai residenti e a chi è domiciliato nei tre quartieri di potere effettuare in modo gratuito e su base volontaria il tampone. Il numero dei test effettuati supererebbe i 600, processati nei laboratori di Catanzaro e Reggio Calabria: tutti sarebbero risultati negativi. Un esito che ha reso inutile la proroga della zona rossa e ha decretato il ritorno alla normalità. Già dai primi minuti dopo le 14 le spiagge sono state prese d'assalto, dando ufficialmente il via all'estate a Palmi.

E la chisura della zona rossa è stata salutata con gioia dal sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio che, in una diretta Facebook dalla spiaggia dell'Ulivarella, ha invitato a tornare tutti a godere delle bellezze naturali della città e, soprattutto, del suo splendido mare: «Possiamo dire di essere la città più sicura in Italia».