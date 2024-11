Cattive notizie da Palmi: due casi positivi si sono registrati nelle ultime ore. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Ranuccio con un video messaggio sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

«Mi hanno appena comunicato – ha spiegato - che due nostri concittadini rientrati dall’Emilia Romagna avendo fatto il tampone sono risultati positivi al Covid-19. È una notizia certamente non bella, subito abbiamo attivato la task force comunale, adottando i provvedimenti del caso per isolare i soggetti in questione, disponendo per essi la permanenza domiciliare, e ricostruendo i loro ultimi contatti per adottare i medesimi provvedimenti».

LEGGI ANCHE: Coronavirus Calabria: gli aggiornamenti in tempo reale

«Questa notizia – ha continuato il primo cittadino - ci dice due cose: da un lato non dobbiamo cadere nel panico e nell’allarmismo e dall’altro ci ricorda come l’emergenza non sia finita. Il virus è ancora presente tra noi, non possiamo abbassare la guarda. Io ho notato che negli ultimi giorni è calata l’attenzione e non va bene, dobbiamo essere responsabili».