Sono complessivamente nove le persone risultate positive al test del coronavirus a Palmi. L'ultima, di cui ha dato notizia il bollettino della Regione Calabria di ieri, è residente a Palmi e già in isolamento domiciliare perché venuta a contatto con i due nuclei familiari rientrati dall'Emilia Romagna nei giorni scorsi.



Un numero che ha fatto scattare l’allarme e tutti i protocolli previsti portando la Regione, di concerto con l'amministrazione comunale, ad emettere anche un’ordinanza di chiusura per tre quartieri della cittadina (Tonnara, Pietrenere e Scinà), provvedimento in vigore da ieri e valido fino al prossimo 26 giugno.



Intanto nel porticciolo turistico è stata allestita la tenda per consentire agli operatori sanitari di effettuare i tamponi. Sono 44 quelli obbligatori eseguiti finora a chi aveva avuto contatti con le persone contagiate, circa 400 invece i test su base volontaria effettuati sui residenti dei quartieri attualmente zona rossa. Nelle prossime ore si attendono gli esiti.