Si tratterebbe di una ragazza che frequenta il liceo Classico Nicola Pizi. L'intera classe è stata posta in quarantena

Un caso di Covid-19 è stato scoperto ieri in un istituto superiore di Palmi. Si tratta di uno studente che non risiede a Palmi, così come informano dal Comune della città di Cilea. Il post sulla pagina Facebook dell'ente è stato pubblicato questa mattina.

Si tratterebbe di una ragazza di Sinopoli che frequenta il liceo Classico Nicola Pizi. Quindi un caso, quello di Palmi, legato al focolaio di Sinopoli nel quale si contano già 15 positivi al Covid-19.

«Siamo stati appena informati - scrivono dal Comune - di un caso di Covid tra i nostri studenti. Si tratta di uno studente che frequenta le scuole superiori a Palmi, ma che non vive nella nostra città. L'intera classe è stata già messa in quarantena, saranno effettuati i dovuti controlli è la situazione è sotto controllo. Invitiamo i cittadini e soprattutto gli studenti a rispettare ora più che mai le norme anti contagio utilizzando tutti i dispositivi di protezione personale».