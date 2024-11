Le condizioni di salute dei degenti, che prima si trovavano in isolamento domiciliare, non destano particolare preoccupazione. I dati riportati nel bollettino del Gom

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 151 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.





I pazienti affetti da coronavirus attualmente in ospedale sono 4, di cui 3 afferenti allo stesso nucleo familiare. Tutti sono ricoverati in degenza ordinaria. Si tratta di soggetti risultati già positivi al test che si trovavano in regime di isolamento domiciliare obbligatorio e per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha disposto, per diverse ragioni, il ricovero. Le loro condizioni cliniche non destano preoccupazione.





Le vittime registrate in totale sono 16 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I dimessi perché guariti sono 69.

