Si svuota lentamente la terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano.

Questa notte a spegnersi dopo 19 lunghi giorni di ricovero in reparto, è stata una donna di 78 anni che, al suo arrivo, presentava già altre patologie e, dunque, è stata considerata da subito "a rischio".

Arriva così a 3 il numero dei ricoverati in terapia intensiva tra guarigioni e decessi che con la notizia odierna salgono a 14 nell’intera provincia reggina.



L’immenso sforzo compiuto da tutto il personale sanitario in questi giorni di emergenza ha fatto sì che la situazione rimanesse sempre sotto controllo e, ancora oggi, infatti, non è stato necessario far scattare il piano B per recuperare altri posti in terapia intensiva.



Resta il dolore e l’amarezza di vedere scomparire nel silenzio più assoluto, senza la possibilità di dare un ultimo saluto, tanti anziani che il virus ha reso estremamente esposti e fragili.