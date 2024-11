160 le persone sottoposte a screening per Covid-19 nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asp reggina. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto.

I pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono 126, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asp-Rc in collaborazione con i medici di Medicina Generale e i pediatri di Libera Scelta. I soggetti posti in quarantena domiciliare sono in totale 1214, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.

L’Asp raccomanda alla cittadinanza di non recarsi al Pronto Soccorso in caso di sintomi sospetti, ma di rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale, al pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.