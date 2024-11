Nessun caso positivo dai tamponi effettuati nel Grande ospedale metropolitano di Reggio. Lo comunica la direzione dell'Azienda ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" aggiungendo che oggi sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 244 persone.

I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 12: 11 in degenza ordinaria e uno in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi perché guariti sono 58.