Sale a due in bilancio delle vittime da Coronavirus a Reggio Calabria. Ieri, in tarda serata, tanto da non essere riportato neppure nel bollettino ufficiale del Gom, è morto un uomo di 60 anni, originario di Gallico, ricoverato in terapia intensiva.

La vittima aveva patologie pregresse, come confermato dal primario di malattie infettive Giuseppe Foti, ma le sue condizioni cliniche si sono aggravate nella giornata di ieri, nonostante le cure in terapia intensiva.





Dopo il primo decesso, Mimmo Crea di Montebello Jonico, arriva a Gallico la ferale notizia che conferma come il popoloso quartiere sia duramente colpito dal virus letale che in pochi giorni, anche a Reggio Calabria, ha raggiunto numeri impensabili.

Infatti, in totale, ad ora, sono stati sottoposti a controllo 1254 pazienti. I casi positivi confermati dal Grande Ospedale Metropolitano salgono a 74. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 25: 19 in Malattie Infettive, 1 in Pneumologia e 4 in Terapia Intensiva. A questi si aggiungono i due guariti e i due decessi.