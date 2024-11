Nuovo bollettino della Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Nella nota si comunica che nella giornata di ieri è deceduto un uomo di 80 anni. Il paziente, precedentemente ricoverato in Neurologia a causa di un ictus, era ricoverato in Terapia intensiva ed era affetto da altre patologie concomitanti all’infezione da Covid-19: «Il Gom porge le più sentite condoglianze ai familiari».

Inoltre sono stati sottoposti allo screening 152 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 2 sono risultati positivi al test.





I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 34: 23 in Malattie Infettive, 5 in Pneumologia e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 8, mentre quelli dimessi perché guariti sono 7.

«Si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa», conclude la nota.