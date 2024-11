Si amplia il numero di amministratori comunali di Rogliano, risultati positivi al coronavirus.

Sindaco e un consigliere in ospedale

Il sindaco Giovanni Altomare ed al consigliere Antonio Simarco, quest’ultimo delegato alla cultura, entrambi di 52 anni, sono ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cosenza. Ieri si è poi appreso della positività al tampone anche del vicesindaco Fernando Sicilia, 58 anni.

Diagnosticato il Covid 19

Poi nella tarda serata, con un post sui social, il Comune ha comunicato il contagio di altri due assessori: Francesco Altomare, 33 anni, con deleghe all’ambiente e alla tutela del territorio e Antonietta Russo, 36 anni, con delega alle frazioni.

La nota del Comune

«Alla luce del loro impegno in prima persona per arginare il dilagare del virus all'interno del nostro territorio l'esito non ci sorprende – si legge in una nota diffusa dal municipio - ma in fondo ai nostri cuori speravamo in risposte differenti. La loro positività deve indurre ancora di più i roglianesi tutti a rispettare le norme indispensabili per combattere questo nemico invisibile e subdolo».

Seguiti tutti i protocolli sanitari

I componenti dell'amministrazione stanno seguendo tutti i protocolli sanitari previsti dall'azienda ospedaliera e si auspicano di ritornare al più presto a lavorare per il bene della comunità roglianese.