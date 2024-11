Salgono a due i militari della compagnia operante nei comuni del Savuto, costretti al trasferimento all'Annunziata. Ecco il quadro completo della situazione in provincia di Cosenza

Un secondo carabiniere positivo al Covid-19 in servizio presso la compagnia di Rogliano è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Nove militari contagiati

Il militare, già risultato positivo al tampone insieme ad altri otto colleghi, era rimasto per qualche giorno in isolamento domiciliare. Adesso la comparsa di alcuni sintomi ha indotto i sanitari a disporre il trasferimento in ospedale.

Posti letto quasi completi

Nel complesso sono 56 i residenti nella provincia bruzia in cura nei diversi nosocomi del territorio. 34 sono allocati tra l’Unità operativa di malattie infettive e l’attigua pneumologia. Il padiglione collocato all’esterno del perimetro dell’Annunziata è quindi quasi saturo. Sale anche il numero dei ricoveri al Covid del Santa Barbara, arrivati a quota 11. Due le persone in rianimazione.

Gli altri ricoverati

Completano il quadro i cinque ricoverati nel centro Covid di Cetraro, e le due persone in cura alla pneumologia del Ferrari di Castrovillari Infine due soggetti del cosentino sono collocati nelle strutture catanzaresi del Pugliese-Ciaccio e del Mater Domini. Ci sono poi 114 positivi in quarantena, asintomatici o con sintomi lievi.





LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria, casi positivi e decessi: gli aggiornamenti - LIVE





La situazione comune per comune

Cosenza 4 ricoverati, 7 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato

Corigliano-Rossano 12 ricoverati, 12 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 3 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare

Cariati 3 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverato

Mangone 1 in isolamento domiciliare

Marzi 2 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Oriolo 1 ricoverato

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 8 ricoverati, 20 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 33 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 1 ricoverato

Santo Stefano di Rogliano 1 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare