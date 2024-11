La direttrice della casa famiglia San Luigi di San Sosti è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato alla cittadianza il sindaco, Vincenzo De Marco, che attraverso i social ha informato che si attendono notizie in merito ad un'altra collaboratrice della struttura il cui tampone non è stato ancora processato.

Entrambe sono attualmente in isolamento domiciliare ma «stanno bene» mentre i test fatti sui «pazienti ed agli altri dipendenti risultano invece tutti negativi». Nella stessa comunicazione il primo cittadino di San Sosti ha anche informato che sua moglie ed il vice sindaco della città sono risultati positivi al test rapido, effettuato dopo la comparsa di alcuni lievi sintomi febbrili che hanno interessato la sua congiunta.

Anche il sindaco in isolamento

Nella giornata di lunedì scorso i due per motivi di lavoro hanno viaggiato insieme e con loro era presente anche la figlia del sindaco De Marco, che però sta bene e non presenta alcun sintomo. Anche il primo cittadino ha effettuato il test rapido che risulta negativo. La famiglia del sindaco e quella del suo vice resteranno in isolamento in attesa di fare tutti il tampone molecolare per poter definire con certezza lo stato di salute. Mentre vive l'apprensione per i suoi familiari il sindaco De Marco ha però rassicurato la popolazione di volersi dedicare a «lavorare incessantemente da casa per tutta la comunità, cercando di spendermi il più possibile per continuare a fronteggiare questa difficile emergenza che da mesi stiamo vivendo, unitamente a tutti i dipendenti e collaboratori della nostra amministrazione comunale e a tutti gli enti preposti. Vi esorto come sempre al rispetto delle regole, a tutela della vostra salute, della salute dei vostri cari e della comunità tutta».