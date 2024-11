A Santa Maria del Cedro un uomo è risultato positivo al test del coronavirus. È accaduto nella giornata di oggi e la notizia trova riscontro da fonti interne all'Asp di Cosenza, ma non è ancora chiaro se si tratta di un uomo del posto o di un turista. È il secondo caso registrato nella comunità guidata di Ugo Vetere, dopo quello del medico gastroenterologo infettatosi a marzo scorso durante un esame di gastroscopia a cui era sottoposta una donna a sua volta affetta da Covid. Il medico, che successivamente aveva osservato tutte le regole anticovid riuscendo a non contagiare nessuno dei suoi famigliari, oggi sta bene ed è tornato al lavoro nell'ospedale di Cetraro.

Caos all'ospedale di Praia

In riferimento al caso odierno, l'uomo si è recato al nosocomio della città dell'isola Dino, dopo aver accusato alcuni sintomi della malattia. Ma contrariamente alle disposizioni, si è presentato nella struttura senza passare per la tenda pre triage messa a disposizione dalla Protezione Civile e ora il personale sanitario venuto in contatto con lui è stato sottoposto a quarantena obbligatoria. Il paziente, invece, si trova sotto osservazione e in queste ore si deciderà l'eventuale trasferimento all'ospedale di Cosenza.

Attivate le procedure di sicurezza

Come impone il protocollo, l'Asp di Cosenza, tramite gli uffici del dipartimento sanitario del Tirreno, ha attivato tutte le misure necessarie per ricostruire gli spostamenti e i contatti avuti dall'uomo affetto da Covid. Tutte le persone coinvolte saranno regolarmente sottoposte a tampone e dovranno osservare le consuete due settimane di isolamento. Come accaduto per il caso di Scalea di qualche giorno fa, anche a Santa Maria del Cedro la notizia ha sollevato preoccupazione, dal momento che la cittadina in questi giorni è affollata di turisti.