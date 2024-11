La decisione presa in via precauzionale dal sindaco del piccolo centro del Vibonese Vincenzo Bartone

Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, ha disposto la chiusura di un asilo nido privato, dopo che un bambino che frequenta la struttura è risultato positivo al Covid.

L'asilo era stato già chiuso nelle scorse settimane per uguali ragioni. «In via precauzionale - è scritto in una nota dell'amministrazione comunale - e considerati possibili collegamenti con altri bambini frequentanti una scuola pubblica e un possibile contagio di una maestra di cui si attende l'esito del tampone, si rende necessaria una chiusura preventiva anche delle scuole statali di ogni ordine e grado».

«Invito tutti i cittadini - ha dichiarato il sindaco Bartone - alla massima collaborazione con il Comune per il tracciamento. Situazioni passate hanno dimostrato che la mancata comunicazione tra istituzioni e cittadini ha provocato l'innalzamento del rischio di contagio. Sono in contatto con l'Asp e gli organi competenti per monitorare la situazione. Attenetevi sempre e solo alle comunicazioni ufficiali dell'amministrazione comunale».