La coppia è in isolamento domiciliare. Ma nella cittadina ionica cresce la preoccupazione. Lo scorso 27 marzo era stata dichiarata zona rossa dopo i contagi della Domus Aurea di Chiaravalle

Torna la preoccupazione da coronavirus a Soverato. Nelle ultime ore sono stati infatti accertati due casi positivi al Covid-19 nella città ionica. Si tratta di un uomo e una donna, marito e moglie, del posto, che si trovano ora in quarantena domiciliare.

I due si erano recati nel pomeriggio di ieri alla tenda triage allestita al pronto soccorso della città ionica con sintomi diversi: perdita del gusto lei, febbre lui, qui sono stati sottoposti a tampone e in serata i risultati che hanno confermato la positività.

La città era stata dichiarata zona rossa, e quidi chiusa in base all'ordinanza della presidente della Regione Jole Santelli il 27 marzo scorso insieme ad altri quattro comuni del catanzarese, Chiaravalle Centrale, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita, dopo il risultato dei tamponi eseguiti sugli ospiti e sul personale del centro per anziani Domus aurea di Chiaravalle Centrale.