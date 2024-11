A darne comunicazione il sindaco Maria Limardo. Il paziente si trova attualmente in quarantena domiciliare

Nuovo caso di coronavirus a Vibo Valentia, all’interno del territorio comunale. L’esito positivo del tampone è giunto questa mattina. Non si conoscono ancora le condizioni del paziente, che si trova in quarantena domiciliare. A comunicarlo, il primo cittadino Maria Limardo. Oltre la metà dei contagiati è proveniente dal capoluogo: particolarmente colpite, in proporzione, le due frazioni di Piscopio e Longobardi. Il numero dei contagiati nel Vibonese sale dunque a 24.