Sono nel complesso 27 gli ospiti di Villa Torano risultati positivi al coronavirus, su 57 degenti. Com’è noto, per un’anziana è stato necessario il ricovero in ospedale fin da domenica scorsa. Attualmente si trova in rianimazione. Gli altri sono ancora nella struttura.

Focolaio allargato

Positivi al coronavirus anche 23 dei 65 operatori sottoposti al test. Ma ci sono altri dati di cui bisognerà tenere conto: probabilmente saranno ufficializzati nel prossimo bollettino. Si tratta dei familiari e delle persone entrate in contatto con i membri del personale nelle ultime due settimane. L’Asp ha effettuato uno screening anche nei loro confronti, riscontrando nuovi casi di Covid-19.



Commissione medica al lavoro

Nel frattempo, a Villa Torano, sta operando una commissione medica dell’Asp per accertare se i soggetti positivi siano effettivamente anche asintomatici come riferito dal direttore sanitario della clinica Luigi Pansini. Sono inoltre al vaglio delle autorità le soluzioni per separare le persone sane da quelle che hanno contratto il coronavirus. I titolari avevano già predisposto l’isolamento di un intero piano proprio per trasferirvi in caso di necessità, gli ospiti affetti da Covid.





Decesso sospetto

Nella notte intanto si è registrato il decesso di una persona di 91 anni. L’Asp non ha ancora comunicato se fosse risultata o meno positiva al tampone. Anche questa informazione sarà probabilmente ufficializzata con il prossimo bollettino.