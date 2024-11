Sono arrivate questa mattina nella farmacia dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza le prime scorte di Roactemra 200 e 400.



Si tratta del farmaco della Roche contro l’artrite, che, sperimentato a Napoli, ha dimostrato di avere effetti positivi nelle cure relative al coronavirus.



Il farmaco, come è stato annunciato, sarà adesso preparato in ambiente sterile in dosi personalizzate per ogni paziente, cosa che ne garantisce anche l'utilizzo senza alcuno spreco.