Tamponi a tappeto per il personale e i pazienti del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell' ospedale di Lamezia Terme. È quanto si sta provvedendo a fare in queste ore dopo che una donna di 49 anni lì ricoverata è risultata positiva al Covid-19. La signora è di Pianopoli e parente del nucleo familiare risultato positivo nelle scorse settimane.

La 49enne era stata sottoposta a tampone da protocollo per potere poi affrontare un intervento chirurgico. In queste ore si riunirà il comitato scientifico del presidio ospedaliero per decidere su eventuali quarantene.