A Belvedere Marittimo i contagi Covid sfondano il muro dei 30. Ma il sindaco Vincenzo Cascini rassicura tutti spiegando che l'aumento dei casi è perfettamente in linea con le previsioni e che il contagio sarebbe stato ormai circoscritto. Nei prossimi giorni la curva del contagio dovrebbe ricominciare a scendere. Ma c'è un'altra buona notizia: dei tre pazienti ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza, uno ha potuto fare ritorno nella sua casa, dove continuerà ad essere monitoriato e curato dali incaricati Asp.

Contrada Pantaide ancora "zona rossa"

Com'è noto, il focolaio di Belvedere sarebbe partito durante una cerimonia religiosa con numerose famiglie che ha visto protagonisti due giovani sposi del posto. La zona più colpita dal contagio è contrada Pantaide, per la quale il primo cittadino ha dichiarato qualche giorno fa una sorta di "zona rossa". Niente forze dell'ordine a presidiare le entrate e le uscite ma un lockdown fiduciario che comunque consente alle persone negative di spostarsi normalmente per sbrigare le faccende quotidiane e per recarsi al lavoro, nonché per motivi di salute.

Situazione critica anche a Cetraro

A Cetraro, invece, i contagi hanno raggiunto e superato le 20 unità. Tra i nuovi casi di oggi anche un infermiere del pronto soccorso di Cetraro e un autista del 118. Ma per fortuna anche qui la situazione appare sotto controllo e i servizi ospedalieri non hanno subito nessuna variazione.

Amantea presto fuori dall'emergenza

Un'inversione di tendenza arriva invece da Amantea, tra le zone più colpite della Calabria. Qui i contati hanno raggiunto il picco di 109 casi, quasi tutti riconducibili agli ospiti dei centri di accoglienza, giovani migranti in cerca di fortuna sbarcati a bordo di gommoni sulle coste ioniche. Tra gli ospiti trasferiti, 55 in tutto, e quelli guariti, 35, l'emergenza sta rientrando. In città, ora, i positivi sono meno di 20.