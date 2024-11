Nel centro della Presila trenta positivi in più nelle ultime ventiquattro ore. Quattordici sono ospiti di una casa alloggio per anziani. Balzo in avanti anche a Cosenza ed in altri centri della provincia

Il balzo in avanti di maggior rilievo arriva da Casali del Manco: sono trenta i nuovi casi positivi annotati nelle ultime 24 ore. Nel complesso nel vasto comune della Presila il numero dei soggetti affetti da Covid ha raggiunto quota 55.

Focolaio nella casa alloggio

In quattro sono ricoverati in ospedale, 14 sono invece gli ospiti della casa alloggio per anziani L’Incontro, ai quali si devono aggiungere due operatori e la direttrice e dove nel complesso risiedono circa 25 persone. Ma il vertiginoso aumento registrato nella provincia di Cosenza riguarda numerosi comuni di tutto il vasto territorio, a cominciare proprio dal capoluogo bruzio dove si contano dodici contagi in più. Nel complesso adesso i positivi hanno toccato quota 68, dei quali undici sono sintomatici e in cura all’Annunziata.

Preoccupazione nella Presila

Tornando alla Presila i dati riferiscono di cinque nuovi casi a Spezzano, (ora sono 16), tre a Celico (ora sono 32), cinque a Rovito (sei nel complesso). E poi ancora altri quattro casi a San Giovanni in Fiore, che si aggiungono a quello segnalato nei giorni scorsi. Da registrare anche il primo contagio relativo al comune di Lappano.

Atteso l'esito di altre centinaia di tamponi

Nel conteggio non sono ancora compresi i tamponi prelevati ieri, 21 ottobre, al personale dipendente della Provincia di Cosenza, né quelli effettuati al drive in allestito davanti al comune di Spezzano della Sila. I risultati di questi prelievi, oltre quattrocento in tutto, dovrebbero giungere domattina insieme agli esiti dei tamponi effettuati in un’altra residenza per anziani, situata a San Pietro in Guarano.

Aumento diffuso a Montalto e sulla costa

Aumento consistente dei casi Covid anche a Montalto Uffugo, con cinque nuovi contagi rilevati, ma anche sulla costa tirrenica: a Cetraro con i sei tamponi positivi registrati oggi si arriva ad un numero complessivo di 17 persone affette da coronavirus, a Diamante con i tre di oggi si arriva a quota otto.

Gli altri casi

Completano il quadro odierno i singoli casi scoperti a San Lucido, Rende, Amantea, Corigliano-Rossano, Belvedere Marittimo, Paola, Carolei. Nel nosocomio infine, c’è un ricovero in più al reparto di malattie infettive.

