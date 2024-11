Un uomo di 73 anni di Casali del Manco, nel Cosentino, é morto di coronavirus. L'uomo era stato ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il 18 ottobre, con febbre e altri sintomi riconducibili al coronavirus, ma il suo quadro clinico era compromesso da precedenti patologie.

Cordoglio per la scomparsa dell'uomo è stata espressa dall'Amministrazione comunale di Casali del Manco, il cui territorio é stato dichiarato dalla Regione Calabria domenica scorsa "zona rossa". «Con profondo dolore - è scritto in un post sulla pagina facebook dell'Ente - annunciamo alla cittadinanza tutta la prima dipartita di un nostro concittadino con Covid-19. Un grande abbraccio alla famiglia, con la speranza di poterci riabbracciare fisicamente non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. All'intera popolazione, rivolgiamo l'invito a non abbassare la guardia, soprattutto ora che il mostro invisibile è sempre più vicino. Abbassiamo i toni, stemperiamo le polemiche e uniamo le nostre forze, in modo sano e responsabile, perché il Covid-19 si può e si deve vincere». Con la morte del 73enne di Casali del Manco salgono a 105 i morti per coronavirus in Calabria.