Ancora due casi positivi al Coronavirus sono stati registrati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Questa mattina sono giunti gli esiti degli screening eseguiti su 395 pazienti, due di questi sono risultati positivi. Si tratta in particolare di tamponi provenienti dalla provincia di Crotone. Tutti negativi invece i test che si stanno continuando a processare provenienti dal Catanzarese e riferibili al caso di contagio registrato nel comune di Girifalco. Tutti i tamponi sono risultati negativi.

Nella giornata di ieri si era avuta notizia di un nuovo caso di contagio tra i contatti del primo giovane affetto da Coronavirus e che aveva frequentato due discoteche di Soverato. Sono per ora in totale 5 i casi concentrati tutti nel comune di Girifalco.

Cinque positivi

Il Comune, in una nota, precisa che «tutti i familiari e le persone entrate in contatto con i soggetti positivi sono risultati negativi al test e, come da protocollo ed ai soli fini precauzionali, sono stati posti in quarantena».

Attualmente nel centro del Catanzarese, di cui è originario il giovane che, prima di essere ricoverato aveva avuto accesso a due discoteche di Soverato in due giorni differenti, oltre a lui che è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Pugliese-Ciaccio, ci sono altre quattro persone in isolamento domiciliare.

«Gli organismi sanitari competenti – è detto ancora nella nota – stanno procedendo agli ulteriori tracciamenti dei contatti interpersonali avuti con i soggetti positivi allo scopo di prevenire l'eventuale diffusione del virus. La situazione continua ad essere attentamente monitorata, d'intesa con gli organi sanitari».

