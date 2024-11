Il numero dei contagi continua a crescere di giorno in giorno anche in Calabria. Nella nota di ieri, la Regione Calabria attestava 19 pazienti positivi al coronavirus. Ad oggi registrati 35 casi positivi. Ecco il bollettino ufficiale della Regione Calabria per fare il punto della situazione sull’emergenza covid-19.

Il bollettino della Regione Calabria

In Calabria ad oggi sono effettuati 360 tamponi.



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35, quelle negative sono 325.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 5 in reparto;

Cosenza: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 4 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

Crotone: 5 in isolamento domiciliare





I soggetti in quarantena volontaria sono 2382 , così distribuiti:

Cosenza: 430

Crotone: 140

Catanzaro: 396

Vibo Valentia: 363

Reggio Calabria: 1053

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5008.

Il nuovo decreto del premier Conte

Al fine di contenere l’avanzata del virus, classificato dall’Organizzazione mondiale della sanità come “pandemia”, il governo ha previsto misure ancor più stringenti con un nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il provvedimento, infatti, ha ordinato la sospensione delle attiivtà commerciali (ad eccezione di alimentari e farmacie), ristoranti, pizzerie, bar e pub.

Gli ospedali covid

Il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria d'intesa con le aziende sanitarie provinciali ha intanto individuato i primi "ospedali Covid". Si tratta, in particolare, di presidi sanitari che avranno il compito di accogliere, nell'ipotesi ancora non attuale di aumento del numero dei contagi, i pazienti affetti da coronovairus sintomatici.

Nel Catanzarese, i due poli sanitari nel comprensorio che fungeranno da ospedali satelliti sono il presidio ospedaliero di Lamezia Terme e il policlinico universitario Mater Domini a Catanzaro.